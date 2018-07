Edson Pimenta será técnico da Lusa até fim da Série A-2 do Paulistão

SÃO PAULO - Apesar da inesperada eliminação na Copa do Brasil, ocorrida terça-feira à noite no Canindé, a diretoria da Portuguesa manteve a sua decisão de manter Edson Pimenta como técnico efetivo para o restante dos jogos do Campeonato Paulista da Série A-2, no qual o time busca o acesso à elite estadual em 2014.

Mostrando um futebol confuso, a Portuguesa empatou com o Naviraiense, por 1 a 1, e caiu fora da Copa do Brasil, porque no jogo de ida tinha empatado sem gols. O time do Mato Grosso do Sul garantiu sua vaga por ter feito um gol fora de casa.

Na segunda-feira, a direção dispensou Péricles Chamusca, que ficou fragilizado após a goleada elástica sofrida diante do Comercial, por 7 a 0, em Ribeirão Preto, no último sábado. Depois, a direção confirmou que Edson Pimenta dirigiria o time também no jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Naviraiense. Ele conta com o apoio do presidente Manuel da Lupa, bem como do supervisor Candinho, com que trabalha há muitos anos.

A torcida quer uma nova postura do time dentro de campo. A eliminação foi a gota d''água para muitos, que devem novamente protestar no final de semana, contra o Comercial, no Canindé. Este jogo vai abrir o returno do quadrangular final. A Portuguesa é vice-líder do Grupo 3, com seis pontos ganhos - mesmo número que o Comercial, só que com pior saldo de gols; 7 a -5.

Para esta partida o técnico Edson Pimenta não contará com o meia Moisés, suspenso, e o volante Ferdinando, lesionado. Em compensação, o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro, o meia Souza e o atacante Diego Viana devem retornar.