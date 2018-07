Edson quer ficar no Fluminense, mas situação de volante segue indefinida Com o contrato com o Fluminense encerrando no fim do mês, o volante Edson ainda não sabe se seguirá no clube carioca, que precisaria desembolsar R$ 1,2 milhão pelos direitos federativos - que pertencem ao Coimbra, de Minas Gerais. Nesta sexta-feira, o jogador reiterou o seu desejo em permanecer nas Laranjeiras.