Edson Ramos espera por primeira chance no São Paulo

Com o fato de o São Paulo já estar classificado às quartas de final do Campeonato Paulista e com pelo menos a vice-liderança assegurada, o técnico Paulo César Carpegiani deverá mandar a campo um time cheio de reservas diante do Oeste, no próximo domingo, em Mogi Mirim, pela última rodada da primeira fase da competição. E entre as novidades poderá estar o lateral-direito Edson Ramos, que espera ganhar a sua primeira chance no time titular sob o comando do treinador são-paulino.

"Cheguei no clube há dois meses e poderei ter minha primeira oportunidade. É uma boa hora. É o último jogo da fase classificatória, mas será a minha grande chance. Espero ajudar meus companheiros da melhor maneira possível e conseguir os três pontos. Sabemos que terminar na liderança é importante", disse Edson Ramos, lembrando que uma vitória sobre o Oeste e um tropeço do Palmeiras diante da Ponte Preta, em Campinas, fará o São Paulo fechar a fase inicial na ponta da tabela.

Edson Ramos recordou que chegou ao São Paulo justamente na época em que Jean começou a ser firmar como lateral-direito, fato que reduziu suas chances de entrar na equipe titular. Jean, por sinal, disputou todos os 20 confrontos do time nesta temporada.

"Não tive oportunidades, pois o Jean estava muito bem. Desde que cheguei aqui, o São Paulo pegou uma sequência grande de vitórias e isso acaba pesando para o treinador", analisou.

Carpegiani pretende poupar titulares no próximo domingo também pelo fato de o São Paulo enfrentar o Goiás, na próxima quarta-feira, em Goiânia, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

