Edson Silva diz estar pronto para estrear no São Paulo Contratado no final do ano passado, o zagueiro Edson Silva pode ter a chance de fazer sua estreia pelo São Paulo já neste domingo, na primeira rodada do Campeonato Paulista, diante do Botafogo, no Morumbi. O jogador ocuparia a vaga de Paulo Miranda, outro reforço para esta temporada, que se recupera de dores musculares na coxa direita.