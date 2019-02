Edson Silva marca duas vezes no empate por 1 a 1 entre Bragantino e Novorizontino

O experiente zagueiro Edson Silva, de 32 anos, com passagem por vários clubes, entre eles o São Paulo, viveu uma noite de altos e baixos pelo Novorizontino. Foram deles os dois gols do empate por 1 a 1, um contra e outro a favor, na partida contra o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O resultado foi ruim para os dois times, que podem deixar a zona de classificação para a próxima fase dependendo dos demais resultados da rodada. O Bragantino é o segundo colocado do Grupo C com dez pontos, um a mais do que a terceira colocada Ferroviária. Já o Novorizontino, com 13, é o vice-líder do Grupo B, com três pontos a mais que o Guarani.

O Bragantino começou melhor e vinha criando as principais chances de ataque, mas foi com a ajuda de um adversário que o time da casa abriu o placar. Aos 23 minutos, Vitinho levantou a bola de longe e Edson Silva tentou afastar de cabeça, mas acabou marcando um gol contra.

Animados com o gol de abertura do placar, os mandantes seguiram levando perigo, mas pararam em boa atuação do goleiro Vagner. Ele evitou o segundo gol em duas chegadas de Wesley e contou com a sorte em cobrança de falta de Matheus Peixoto que passou raspando a trave.

A resposta do Novorizontino veio no início do segundo tempo. Aos oito minutos, Edson Silva aproveitou cobrança de escanteio e subiu mais que a marcação para completar de cabeça, empatando a partida e se redimindo da falha no primeiro gol do jogo.

Nos minutos finais, o jogo caiu de ritmo e os dois times pareciam mais preocupados em não se arriscarem para garantir um ponto do que em buscar a vitória. Dessa forma, empate persistiu até o apito final.

O Novorizontino volta a campo em 2 de março, quando visitará o Red Bull Brasil, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada do Campeonato Paulista. No domingo, o Bragantino receberá o São Paulo em mais uma partida no Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 X 1 NOVORIZONTINO

BRAGANTINO - Alex Alves; Itaqui (Buiú), Juliano, Junior Goiano e Acácio; Adenilson, Magno, Rafael Chorão, Vitinho e Wesley; Matheus Peixoto (Jardel). Técnico: Marcelo Veiga.

NOVORIZONTINO - Vagner; Lucas Ramon (Matheus Sales), Everton Sena, Edson Silva e Paulinho; Adilson Goiano, Cléo Silva, Jean Patrick, Felipe Marques (Danielzinho) e Pedro Carmona; Murilo (Carlos Henrique). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Edson Silva (contra), aos 23 minutos do primeiro tempo; Edson Silva, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Humberto José Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Chorão e Vitinho (Bragantino); Matheus Sales, Paulinho e Adilson Goiano (Novorizontino).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.