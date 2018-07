Edson Silva sente dores e não enfrenta a Portuguesa

SÃO PAULO - A maratona de jogos do São Paulo no exterior fez sua segunda vítima. Edson Silva chegou ao Brasil reclamando de dores musculares e não enfrenta a Portuguesa neste domingo, às 18h30, no Canindé, pelo Brasileirão. O zagueiro atuou em todos os jogos da excursão internacional por causa da lesão de Paulo Miranda, que teve o problema logo no primeiro compromisso no exterior, contra o Bayern de Munique.

Agora, Edson Silva fará exames para saber a gravidade da lesão e por quanto tempo ficará afastado. Como Lucão foi mal na partida contra o Kashima Antlers e Paulo Miranda só volta na próxima semana, o técnico Paulo Autuori pode improvisar o volante Rodrigo Caio na defesa, mas usará o treino deste sábado para fazer a opção.

Autuori quer avaliar o estado físico dos demais jogadores para saber quem é o mais indicado para atuar ao lado do zagueiro Rafael Toloi, que voltou antes ao Brasil para se preparar para o compromisso diante da Portuguesa, vital para começar a tirar o São Paulo da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O sistema defensivo tem sido a principal preocupação de Autuori desde que ele assumiu o comando do time. Com o afastamento de Lúcio e o empréstimo de Rhodolfo para o Grêmio, o São Paulo ficou com poucas opções para o setor.

A base da equipe deve ser a mesma do clássico contra o Corinthians. As novidades devem ser o lateral Clemente Rodríguez e o atacante Luis Fabiano, ambos recuperados de lesão e prontos para entrar em campo.

"O Luis Fabiano teve muito empenho e treinou a semana inteira sem dor. Ele precisava de alguns trabalhos de força e agilidade e conseguimos fazer isso nas atividades. Além dele, os atletas que voltaram mais cedo da excursão (Rafael Toloi, Fabrício, Jadson e Osvaldo) fizeram um bom trabalho conosco e espero que isso possa surtir efeito no domingo", elogiou o auxiliar Milton Cruz, que ficou responsável por comandar os trabalhos táticos com os jogadores no Brasil.