Edson vira destaque do Fluminense após gol salvador Autor do gol salvador que deu a vitória ao Fluminense sobre o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Edson foi destaque no desembarque do elenco tricolor no Rio, na tarde desta quinta-feira. O jogador foi o mais assediado por torcedores, que pediam autógrafos e para tirar fotos com ele.