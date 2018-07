Alexandre Pato pode disputar Florida Cup pelo Corinthians

O Corinthians pode ter um reforço de peso para a disputa da Florida Cup, em janeiro. Embora a diretoria tente negociá-lo, Alexandre Pato deve se reapresentar no início do ano, após empréstimo ao São Paulo, e pode jogar a competição nos Estados Unidos caso não consiga acordo com nenhum outro clube. A equipe alvinegra vai enfrentar o Atlético-MG e o Shakhtar, além de um amistoso contra o Fort Lauderdale Strikers.

"A situação do Pato será definida nas próximas semanas com o Tite, o presidente e nossa diretoria. Caso não aconteça nada (de negociação), ele é jogador do Corinthians e vai participar da pré-temporada normalmente", disse o gerente de futebol, Edu Gaspar, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

Pato está emprestado pelo São Paulo até o fim do ano e não terá contrato renovado. O jogador chegou a ser comentado em diversos clubes da Europa, mas até o momento, o Corinthians ainda não recebeu uma proposta oficial que lhe agradasse. O vínculo com o time alvinegro vai até dezembro de 2016.

O Corinthians quer 25 milhões de euros (cerca de R$ 102,5 milhões) pelo jogador, mas anteriormente já o ofereceu para clubes da Europa por valores bem menores. A direção já pediu 10 milhões de euros e não chegou proposta. O São Paulo chegou a cogitar pagá-lo, mas desistiu por falta de recursos. Um novo empréstimo está descartado por enquanto.