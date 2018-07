Edu Dracena ainda aposta em arrancada do Palmeiras no Brasileirão

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras tem um início ruim no torneio nacional neste ano, com sete pontos em sete partidas, e apenas duas vitórias. O time vem de um resultado negativo, no clássico com o Santos, e espera voltar a vencer no domingo, novamente fora de casa, contra o Bahia, que tem uma campanha melhor.

Mesmo assim, o zagueiro Edu Dracena acha que o time ainda pode chegar ao topo da tabela, mesmo estando 12 pontos atrás do líder Corinthians. "Acredito e vou continuar acreditando até o final. Temos inúmeras histórias de superação. É continuar acreditando no trabalho, nas pessoas que te comandam, para que as coisas comecem a ir para o caminho das vitórias", disse o defensor, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

"Sou sempre otimista. Sabemos que é difícil, pois são vários pontos para o atual líder. Mas o campeonato já mostrou que tudo pode acontecer. Se a gente conseguir quatro ou cinco vitórias seguidas, vai brigar de igual para igual com os líderes. Quem já conquistou sabe que é um campeonato de regularidade, esses times vão ter um momento de instabilidade", continuou.

Contra o Santos, o Palmeiras acabou sendo derrotado por 1 a 0 em jogo que o time criticou muito a atuação da arbitragem e ainda exigiu defesas incríveis de Vanderlei. Ou seja, o resultado poderia ser diferente, mas na prática foi mais uma derrota em um começo de Brasileirão bastante irregular da equipe.

"É difícil explicar. Até porque pelo investimento, por ser o atual campeão brasileiro e por terem chegado jogadores de qualidade. Mas no futebol não tem conta exata. Temos de retomar a confiança e o mais importante é que a cada jogo estamos evoluindo. Isso dá tranquilidade para que em breve possamos conquistar pontos também fora de casa", afirmou Dracena.