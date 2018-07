Edu Dracena aprova esquema ofensivo no Santos Edu Dracena gostou do treino comandado por Dorival Júnior nesta quinta-feira. O zagueiro acha que o Santos deve ser ofensivo para o confronto de domingo contra o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Assim, aprovou a utilização de Robinho, Neymar e André no ataque, além de Paulo Henrique e Marquinhos na armação.