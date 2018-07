Edu Dracena chega para passar experiência ao titular Vitor Hugo

Uma das necessidades detectadas pela diretoria e comissão técnica do Palmeiras para essa temporada era a contratação de um zagueiro experiente para atuar ao lado de Vitor Hugo. Após procurar no mercado jogadores que se encaixassem no perfil e fosse viáveis para o clube, Edu Dracena chegou praticamente sem custos e com a missão de equilibrar e dar ainda mais experiência ao novo companheiro de zaga.

Vitor Hugo é visto dentro do clube como um jogador que já rende bons frutos, mas pode crescer ainda mais ao lado de um atleta experiente. “Trouxemos o Edu Dracena pela experiência e liderança, que são importantes no futebol. Por mais que você oriente para um jogo e crie estratégias, às vezes as coisas se colocam diferentes. Esses líderes podem fazer esse papel e podem acrescentar não só ao time, mas ao Vitor Hugo, que pode fazer uma dupla boa com ele”, disse o técnico Marcelo Oliveira.

Durante os treinos, é clara a atenção que a dupla tem recebido da comissão técnica. Nos trabalhos de bola parada e cruzamentos para a área, os dois são os mais orientados pelos preparadores e alguns dias ficam depois do término do treino, fazendo trabalho extra no gramado, como aconteceu na segunda-feira, no último treinamento antes da viagem da delegação para o Uruguai.

Além de ajudar Vitor Hugo, Edu Dracena também pode ser importante no dia a dia da equipe, por sua experiência, como fez Zé Roberto e Fernando Prass no ano passado.

Edu Dracena não estava entre as prioridades, mas foi um nome que agradou a comissão técnica. Algo que causa certa desconfiança em relação ao jogador é sua condição física. Marcelo Oliveira ainda conta com mais quatro opções para o setor, casos de Leandro Almeida, Roger Carvalho, Thiago Martins e Nathan, que deve ser emprestado para outro clube).