Edu Dracena descarta favoritismo do Palmeiras: 'Ainda não ganhamos nada'

O zagueiro Edu Dracena descartou favoritismo do Palmeiras na briga pelo título do Brasileiro e afirmou que o caminho até a conquista do campeonato é muito longo. "Ainda não ganhamos nada", disse o jogador em entrevista coletiva nesta segunda-feira. "Não adianta liderar por 16 rodadas e não terminar como campeão", ponderou.

Após a vitória no clássico contra o Corinthians, sábado, por 2 a 0, o Palmeiras se manteve na liderança do Brasileirão, com 51 pontos. O Flamengo, que também venceu na rodada, continua na cola, com 50 pontos. A vantagem da equipe alviverde é que a distância para o Atlético-MG, terceiro colocado, aumentou para 5 pontos.

"Vamos pegar time que estão do meia para baixo da tabela, que é aquela situação de desespero, de tentar sair de onde estão de qualquer forma", disse Dracena sobre a sequência de jogos do Palmeiras no campeonato.

O time do técnico Cuca encara uma série de adversários que briga para não ser rebaixado. O próximo rival será o Coritiba, sábado, no Allianz Parque, em São Paulo. O time paranaense só conseguiu se afastar da zona de rebaixamento nas últimas rodadas, mas segue ameaçado. Na sequência, os rivais serão o Santa Cruz e o América-MG, os dois últimos colocados da tabela.