Edu Dracena desfalca treino do Corinthians na Arena

Pelo segundo dia seguido, o zagueiro Edu Dracena não participou do treino do Corinthians, nesta quinta-feira. Enquanto o time trabalhava no Itaquerão, o zagueiro ficou no CT do Parque Ecológico tratando da lesão no tornozelo direito sofrida na terça-feira. O jogador ainda não tem previsão para voltar aos treinos.

Sem Dracena, Tite comandou um coletivo em campo reduzido e repetiu, mais uma vez, o time que vem escalando nos treinos e amistosos desde o início do ano, com Felipe na zaga, ao lado de Gil. O lateral-esquerdo Uendel, com dores na coxa esquerda, também não participou do treino. Assim, Tite teve de improvisar para montar o time reserva e colocou o atacante colombiano Mendoza na lateral.

O Corinthians volta a treinar no Itaquerão na sexta-feira à tarde. O objetivo de Tite é que os jogadores se acostumem ao estádio, onde o time fará os dois primeiros jogo do ano. No domingo, a equipe recebe o Marília pela primeira rodada do Campeonato Paulista e na quarta-feira enfrenta o Once Caldas, pela fase preliminar da Libertadores.