Edu Dracena deve ser oficializado na quarta no Corinthians

Edu Dracena deve ser confirmado nesta quarta-feira pela diretoria do Corinthians como novo reforço da equipe até dezembro de 2016. O zagueiro já esteve no CT do Parque Ecológico nesta terça-feira, onde passou uma bateria de exames médicos.

O jogador rescindiu o seu contrato com o Santos na semana passada e, por isso, ficou livre para se transferir para o Parque São Jorge de graça. O Corinthians espera apenas o registro do novo contrato na CBF e na Federação Paulista de Futebol para fazer o anúncio oficial.

Dracena, de 33 anos, ficará com a vaga de Anderson Martins, que retornou de empréstimo para o Al-Jaish, do Catar, e formará dupla com Gil. O presidente Mário Gobbi já chamou o novo reforço de "xerife". Com passagens por Cruzeiro e Fenerbahçe, da Turquia, o zagueiro foi campeão da Libertadores em 2011 com o Santos.