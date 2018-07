Edu Dracena diz que falta de tempo para treinar atrapalha Palmeiras

O zagueiro Edu Dracena, do Palmeiras, afirmou que a falta de tempo para o time treinar foi uma das causas da derrota nesta quarta-feira por 2 a 0 para o Corinthians, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O time alviverde perdeu a invencibilidade de 11 meses e 31 jogos como mandante para o maior rival e agora tem 16 pontos de desvantagem para a equipe vencedora, que lidera a competição.

"Estamos tentando encaixar as peças, mas às vezes você não tem o tempo para treinar porque tem jogo atrás de jogo. Ano passado a gente teve esse depois de ser eliminado do Paulista", afirmou o defensor, o único jogador do time a dar entrevista na saída de gramado. A torcida vaiou o resultado após o apito final.

O jogo com o Corinthians foi o 18º compromisso palmeirenses no intervalo de dois meses. Nesse período, a equipe realizou partidas no meio e nos fins de semana por competições como Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Já o Corinthians, por exemplo, teve nesses meses três semanas em que não entrou em campo.

Dracena disse que apesar dessa dificuldade de tempo, a equipe deve reagir. "O time está querendo, buscando, tentando. Não fomos eficiente como nos outros jogos em casa, por isso perdemos", afirmou o zagueiro. O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, também no Allianz Parque, quando recebe o Vitória, pelo Brasileiro.