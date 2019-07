Edu Dracena diz que Palmeiras tem de melhorar para não ser surpreendido

A derrota por 2 a 1 para o Guarani no amistoso da última quarta-feira fez o zagueiro Edu Dracena admitir que o Palmeiras precisa melhorar para não ser surpreendido. A equipe é líder do Brasileirão e está nos mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores.

LEIA TAMBÉM > Palmeiras leva virada e perde amistoso para o Guarani em Campinas

"Não valia três pontos, mas nos deu um horizonte do que precisa melhorar para não ser surpreendido, principalmente no mata-mata", analisou Edu Dracena, autor do gol que abriu o placar em Campinas.

"Nosso nível estava muito bom antes da parada. Até mesmo para que a gente consiga chegar perto desse nível a gente tem de acelerar um pouco mais. Sinal que tem de melhorar, trabalhar mais, com humildade e pés no chão, como a gente sempre fez até aqui, para chegar no nível de antes da parada. Antes estava bem entrosado, equipe bem consciente, sabia o que ia enfrentar nos jogos", acrescentou.

O Palmeiras volta a jogar uma partida oficial na próxima semana. Na quarta-feira, a equipe enfrenta o Internacional, no Allianz Parque, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.