Dracena e Zé Roberto voltam a treinar e devem reforçar Palmeiras no Paulistão

Desfalques na goleada sobre o River Plate pela Libertadores, o zagueiro Edu Dracena e o meio-campista Zé Roberto voltaram aos treinos no Palmeiras neste sábado e devem ser relacionados para a partida contra o São Bernardo, segunda-feira, às 21 horas, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Além deles, o técnico Cuca pôde contar com o meio-campista Fellype Gabriel. O jogador está recuperado de uma artroscopia no joelho, mas não está inscrito nem na Libertadores, nem no Estadual. Em compensação, Vitor Hugo, Thiago Martins, Mateus Sales, Gabriel, Allione e Jean fizeram apenas trabalhos na academia.

Em campo, Cuca realizou um trabalho técnico, em campo reduzido, de ataque contra defesa. Os defensores tinham o objetivo de passar do meio de campo pelos lados, nunca pela região central, enquanto quem atacava buscava o gol.

O Palmeiras faz mais um treino na tarde deste domingo que será fechado para a imprensa. Após o trabalho, será divulgada a lista dos relacionados. A principal novidade deve ser o retorno de Gabriel Jesus, que estava suspenso das duas últimas partidas da equipe.