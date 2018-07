Edu Dracena lesiona joelho esquerdo e desfalca Santos

SANTOS - O zagueiro Edu Dracena, do Santos, está com suspeita de uma grave lesão no joelho esquerdo. O jogador sofreu um entorse no treino do último domingo e será submetido nesta quarta-feira a uma artroscopia para avaliar o grau da contusão. Somente esse procedimento costuma deixar os atletas cerca de um mês afastado.

A preocupação da comissão técnica é grande pelo histórico de lesões do jogador no joelho esquerdo. Em julho de 2012, o zagueiro passou por uma cirurgia após ter rompido o ligamento cruzado anterior. Com isso, precisou ficar sete meses afastado do time e só voltou a atuar em fevereiro de 2013.

Nesta segunda, o técnico Oswaldo de Oliveira escalou Neto como substituto de Edu Dracena no treino realizado no CT Rei Pelé pela manhã. O companheiro de zaga foi o garoto Gustavo Henrique. Enquanto isso, Dracena treinou separado do grupo, com atividades de reforço muscular.