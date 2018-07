Edu Dracena pega trânsito na estrada e se atrasa a treino do Corinthians O zagueiro Edu Dracena chegou atrasado ao treino desta sexta-feira, o seu primeiro no CT do Parque Ecológico desde que foi apresentado oficialmente como novo atleta do Corinthians. O jogador alegou que veio de Santos e pegou um grande congestionamento na estrada - houve queda de barreira na rodovia Anchieta, no trecho de serra. Ele atuou com os reservas na parte final de um jogo-treino contra o Flamengo, de Guarulhos, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista.