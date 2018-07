Edu Dracena: 'Prefiro que sequem o Palmeiras'

Com o empate por 2 a 2 com o Coritiba, na quarta-feira, o Palmeiras chegou a liderança do Campeonato Brasileiro com 16 pontos, ao lado do Inter, que joga nesta quinta-feira contra o Atlético-MG. Mesmo que deixe a ponta da tabela, o time alviverde tem uma boa chance de embalar, já que enfrenta Santa Cruz e América-MG nas duas próximas rodadas. Para o zagueiro Edu Dracena, o fato dos adversários torcerem contra a equipe alviverde é sinal de que as coisas estão no caminho certo.

“Prefiro que as pessoas sequem o Palmeiras do que o Palmeiras tenha que secar as outras equipes. É melhor depender de si. Estamos no caminho certo, quando pegar a liderança de vez, acredito que não vamos largar”, disse o defensor. “Estamos amadurecendo como equipe e o Cuca já usou quase todos os jogadores. Ele confia no elenco e isso faz a diferença para quem está nas primeiras colocações e pode se distanciar das outras equipes”, completou.

O defensor de 35 anos pode ganhar mais uma oportunidade na partida contra o Santa Cruz, sábado. Thiago Martins está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e a tendência é que o experiente zagueiro faça parceria com Vitor Hugo.

“Se Deus quiser, não terei mais nenhuma lesão, nenhum problema físico e que eu consiga desenvolver meu futebol. Só tenho a agradecer ao Palmeiras, pois muitas especulações saíram sobre eu ser negociado e ninguém aqui pensou sobre isso. Isso faz com que eu me sinta importante e consiga render mais”, disse o zagueiro.

O elenco do Palmeiras voltou de Curitiba nesta quinta-feira e na sexta-feira faz o primeiro e último treino antes de encarar o Santa Cruz, no Allianz Parque.