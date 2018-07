Edu Dracena deixa o Corinthians e acerta com o Palmeiras

A busca por um zagueiro experiente chegou ao fim no Palmeiras. Edu Dracena acertou nesta terça-feira a rescisão de contrato com o Corinthians e já deixou tudo bem encaminhado para ser reforço do time alviverde. O jogador de 34 anos estava nos planos da diretoria palmeirense, que encontrava dificuldades justamente pelo fato dele ainda ter vínculo com o rival. O anúncio oficial da contratação pode acontecer ainda nesta terça-feira.

Edu Dracena estava insatisfeito por ter sido pouco aproveitado no Corinthians nesta temporada. Representantes do Palmeiras entraram em contato com o jogador e manifestaram interesse em sua contratação, mas não estavam dispostos a negociar com o rival. Assim, o jogador pediu para a diretoria corintiana liberá-lo e como ele tem um salário considerado alto para um reserva, os dirigentes não se esforçaram para segurá-lo.

O interesse do Palmeiras no jogador acontece desde o ano passado, quando ele entrou na Justiça e deixou o Santos por falta de pagamento de salários. Ele deixou o Corinthians após 33 jogos e dois gols marcados.

Roger Carvalho, do Botafogo, é outro zagueiro que já foi contratado. A diretoria ainda pode ir atrás de outro nome para a posição. Réver, do Internacional, foi oferecido. Já o Corinthians, confirmou a rescisão de contrato com Edu Dracena e deve segurar Felipe e Gil para o ano que vem. O técnico Tite conta ainda com Yago e Pedro Henrique.

