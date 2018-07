Edu Dracena se irrita com empate do Santos no fim

SANTOS - O gol de empate do Vasco, marcado por Rafael Vaz, aos 46 minutos do segundo tempo, irritou Edu Dracena, que tinha colocado o Santos na frente no marcador, 15 minutos antes. No desabafo que fez ao sair de campo, o zagueiro e capitão criticou os companheiros que tentaram sair no contra-ataque no finalzinho do jogo e com o time vencendo por 1 a 0.

"Não podemos perder dois pontos como perdemos hoje (quarta-feira), repetindo o erro que tivemos contra o Coritiba. Era momento de tocar a bola, cadenciar a bola, deixar o tempo passar e não tentar o contra-ataque. Como diz Muricy (Ramalho, ex-técnico santista), a bola pune", disse.

Outro que lamentou o empate sofrido no final foi Montillo, o melhor do time no jogo e autor da assistência para o gol de cabeça de Edu Dracena. "Outra vez jogamos bem, criamos muitas oportunidades e não ganhamos", afirmou o meia argentino.