Edu Dracena sofre lesão e desfalca o Palmeiras por três semanas

Após Cleiton Xavier e Rodrigo, o Palmeiras sofreu mais uma importante baixa antes mesmo de iniciar a temporada de 2016. O zagueiro Edu Dracena sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e desfalca o time por três semanas.

O defensor sofreu a contusão durante treinamento realizado na tarde de terça-feira, na Academia de Futebol. Durante a atividade, Edu Dracena mostrou sentir dores na perna direita e antes mesmo do término do treino, teve que deixar a atividade acompanhado pelo médico Rubens Sampaio.

Nesta quarta, o zagueiro passou por exames e chegou a fazer atividades na academia, mas deixou o local visivelmente mancando. Sem Edu Dracena, o técnico Marcelo Oliveira quebra a cabeça para definir a dupla de zaga titular.

Isso porque, Vitor Hugo ainda se recupera de um edema na coxa direita e continua como dúvida para a partida contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, domingo, pela estreia no Campeonato Paulista. A expectativa é que ele consiga treinar na tarde desta quarta-feira.

Sem Edu Dracena e, talvez, Vitor Hugo, Marcelo Oliveira pode escalar Leandro Almeida e Roger Carvalho para o jogo deste domingo. Além de Edu Dracena, desfalques certos são o volante Rodrigo e o meia Cleiton Xavier, que sofreram contusões ainda durante a pré-temporada realizada em Itu.

O Palmeiras tem que enviar a lista de 28 inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista nesta quinta-feira. A tendência é que Edu Dracena esteja na lista, ao contrário de Cleiton Xavier. Quanto a Rodrigo, a comissão técnica ainda analisa se valerá a pena colocar o jogador, mesmo sabendo que ele estará fora das primeira semanas. A tendência é que ele seja inscrito.