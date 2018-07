Edu Dracena treina e deve voltar a defender o Santos na quinta-feira

O zagueiro Edu Dracena treinou no coletivo entre reservas do Santos, na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, e deve enfrentar o Londrina no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, quinta, na Vila Belmiro. Seria, portanto, a estreia dele na atual temporada, depois de longo tempo se recuperando de cirurgia.

Edu Dracena rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na pré-temporada e passou por cirurgia ainda em janeiro. Já recuperado, ele deve jogar contra o Londrina para readquirir ritmo e ter condições de substituir o suspenso David Braz contra o líder Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pelo Brasileirão.

Com o retorno de Edu Dracena, o técnico Oswaldo de Oliveira espera corrigir as constantes falhas da defesa santista nas bolas aéreas, que provocaram as derrotas para Inter e Corinthians nas duas últimas rodadas do Brasileirão.

Mas Oswaldo de Oliveira só vai definir a equipe no treino desta quarta-feira, quando deve confirmar também a escalação do atacante Robinho e de outros titulares que estiverem recuperados do desgaste que sofreram no clássico de domingo contra o Corinthians. Mesmo porque, o Santos perdeu no jogo de ida com o Londrina por 2 a 1 e precisa reverter a situação na Vila Belmiro para avançar na Copa do Brasil.