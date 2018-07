Edu Dracena treina, mas ainda não retorna ao Santos O zagueiro Edu Dracena treinou entre os reservas na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, mas não voltará ao time do Santos contra o Crac, nesta quarta, na Vila Belmiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. Como ficou muito tempo afastado, em razão da tendinite no joelho direito, o capitão vai treinar forte até sexta para poder retornar no sábado à noite, diante da Portuguesa, pelo Brasileirão.