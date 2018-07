Edu Dracena vai de herói a vilão em empate do Santos

"Estou feliz pelo gol. O time entrou um pouco desligado em campo, o que é normal depois da eliminação numa competição importante, mas aos poucos conseguiu reagir". O zagueiro não poderia imaginar que logo aos 4 minutos do segundo tempo a sua alegria chegaria ao fim. Ao tentar sair da defesa para o meio, Dracena perdeu a bola para Ewerton Ribeiro, que avançou sem marcação e serviu Rafinha na esquerda para empatar pela primeira vez o jogo.

O Santos faz a sua pior campanha no Campeonato Brasileiro nos últimos nove anos e saiu de campo sob vaias da torcida. Neymar, surpreso com o comportamento do torcedor, olhou para as arquibancadas e não quis dar entrevista. "Não tenho o que falar". Léo se dirigiu a uma das organizadas e argumentou. "É num momento como este que mais precisamos do torcedor". E as vaias acabaram.

O jogo foi o último de Alan Kardec com a camisa santista. Sábado termina o seu empréstimo de um ano e na segunda-feira o atacante terá que se representar ao Benfica, de Portugal, clube que é dono dos seus direitos econômicos. Ele será o segundo jogador a deixar o clube após a eliminação na Libertadores.

Como a contratação de Bill está travada em razão de o Bragantino (dono de 35% dos direitos do jogador) exigir uma importância não revelada, o Santos terá de se apressar para acertar a renovação com Borges. O ex-são-paulino fica sem contrato em dezembro e se os dirigentes não o procurarem, deverá assinar pré-contrato com Palmeiras ou Cruzeiro, que estão interessados no seu futebol.