Edu Dracena vai estrear no ano mesmo sem estar 100% O zagueiro Edu Dracena fará nesta quarta-feira, contra o The Strongest, na Bolívia, o seu primeiro jogo do ano. O capitão santista foi poupado das primeiras rodadas do Campeonato Paulista, primeiro para fazer pré-temporada, depois para se recuperar de um incômodo no músculo posterior da coxa direita. Na competição sul-americana, porém, é necessário jogar mesmo sem estar na melhor da forma física.