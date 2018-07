Edu Dracena vê empate injusto e mira 2 vitórias seguidas O zagueiro Edu Dracena afirmou que o empate por 1 a 1 diante do Grêmio, obtido na noite da última quarta-feira, em Porto Alegre, foi um resultado injusto para o Santos nesta 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O capitão santista acredita que a equipe merecia um triunfo depois de ter empatado a partida aos 39 minutos do segundo tempo, com um gol de Willian José, e quase virado o placar no finalzinho.