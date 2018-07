Edu Gaspar nega que Corinthians seja favorito na semifinal

O Corinthians entrará em campo no próximo domingo, diante do Palmeiras, com duas vantagens. Estará embalado pela melhor campanha do Paulistão e vai jogar no Itaquerão, onde está invicto há 30 jogos. Apesar disso, o gerente de futebol Edu Gaspar acredita que o time alvinegro não é favorito para chegar à final do Paulistão.

"O favoritismo fica para vocês [imprensa], para os torcedores", desconversou o ex-jogador corintiano. "Nós, internamente, cuidamos de todos os jogos da melhor maneira possível. Agora é fazer um grande clássico, um grande evento, para que todos saiam satisfeitos com o jogo", afirmou.

Edu alertou para a importância do confronto, que definirá o finalista em partida única. "É um jogo sempre perigoso. Será apenas uma partida e temos que ter cuidado com alguns detalhes do próprio jogo. Estamos com um astral muito legal, com uma invencibilidade bacana, e temos que levar isso para dentro do campo, pois a confiança dos atletas e do Tite está muito alta", declarou.

O clássico entre Corinthians e Palmeiras está marcado para as 16 horas do próximo domingo. Antes disso, o time alvinegro enfrentará o San Lorenzo nesta quinta, pela Copa Libertadores. Um empate garante o time do técnico Tite no mata-mata da competição continental.