Eduardo Baptista admite Corinthians melhor e pode mudar Ponte

O técnico Eduardo Baptista, da Ponte Preta, reconheceu a superioridade do Corinthians após a vitória da equipe da casa por 3 a 0 sobre o rival de Campinas, na manhã desta quinta-feira, no Itaquerão. A derrota quebrou uma série invicta de oito jogos da equipe do interior.

"O Corinthians jogou bem, nós sofremos os gols muito cedo e daí nosso time se perdeu. Mas não é porque nós perdemos um jogo que tudo deve ser mudado. Vamos com calma analisar os erros cometidos neste jogo e tentar resolver para o compromisso contra o Flamengo". A partida será no domingo de manhã, em Campinas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Além da desatenção da marcação no primeiro tempo, o treinador achou que o time melhorou na etapa final após as mudanças feitas como as entradas de Thiago Galhardo e Renê Júnior. "Nós começamos o segundo turno melhor, com mais posse de bola. Mas ficamos mais vulneráveis lá atrás e diante de um adversário forte como é o Corinthians, isso sempre é complicado."

Baptista admitiu que pode promover algumas mudanças para pegar o Flamengo. A mais provável é a entrada de Thiago Galhardo no meio-campo no lugar de Clayson. A torcida tem pego no pé do atacante Wellington Paulista, que poderia ser substituído por Roger, artilheiro do Paulistão pelo Red Bull Brasil, com 11 gols. Mas Wellington é capitão do time e homem de confiança do treinador.

Mas Baptista admitiu que pode promover mudanças após os treinamentos. "Podemos mudar. Mas não gosto de mudar muitas peças, porque isso tira a confiança dos jogadores. Foi a quarta vez que escalamos a mesma formação e tudo ia dando certo", concluiu.