Eduardo Baptista arma Fluminense com quatro novidades para sábado Sem grandes aspirações para as últimas rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense decidiu poupar alguns jogadores dos treinos desta semana. Com isso, o técnico Eduardo Baptista precisou mudar a equipe para a partida contra o Internacional, neste sábado, no Maracanã, e a escalação deve ter quatro novidade.