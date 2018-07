Eduardo Baptista comanda treino técnico no Fluminense Preocupado com a irregularidade do Fluminense neste início de temporada, o técnico Eduardo Baptista não perdeu tempo e comandou treino técnico nesta sexta-feira, menos de 24 horas depois do empate com o Madureira, por 3 a 3. Até jogadores que foram titulares na quinta, como Pierre e Giovanni, participaram da atividade.