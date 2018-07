Eduardo Baptista confirma Fluminense com novidades para encarar o Figueirense

Por conta do desgaste físico, Diego Cavalieri, Jean e Fred serão poupados. Gum também está fora. A única dúvida é Marlon Santos, que pode dar lugar a Artur. Com tantos desfalques, Julio Cesar, Léo Pelé, Nogueira, Pierre, Edson e Magno Alves ganharam uma nova chance entre os titulares.

"São talentos muito promissores. O Nogueira teve uma grande atuação contra o Inter. Era uma dúvida se jogaria ele ou o Artur naquele jogo, pois os dois vinham num nível de evolução bom. São jogadores que vão brigar pelo prato de comida, querem aparecer. Vai jogar o Júlio (César) no gol. É um goleiro que merece oportunidade e já estava dentro do planejamento observá-lo. O Diego é regular e não dá muito essa oportunidade", comentou Eduardo Baptista.

Apesar das mudanças, o treinador garantiu que o Fluminense não sofrerá perda técnica nem no ataque e nem na defesa. No setor ofensivo, aliás, ele mostrou toda sua confiança no futebol do experiente Magno Alves, que não vive sua melhor fase e terá a incumbência de substituir o ídolo Fred.

"O Magno tem características diferentes do Fred. É um centroavante que tem alguns momentos de sair e até fazer a função de falso meia. Vem até o meio buscar e reveza bem com o Gustavo Scarpa e o Marcos Junior. Tem uma mobilidade boa, pede a bola em velocidade e dificulta muito a marcação. A gente muda um pouquinho o estilo de jogo, mas vai bastante consistente e veloz com o Magno", analisou.