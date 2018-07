Eduardo Baptista deve escalar Ponte com 4 volantes contra o Bahia

Já virou rotina o técnico Eduardo Baptista só revelar a escalação da Ponte Preta momentos antes de cada jogo. Sempre fica uma dúvida aqui ou ali. Desta vez há uma vaga para ser preenchida no meio de campo e outra no ataque, inclusive com a possibilidade dele escalar quatro volantes diante do Bahia, neste domingo, às 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A opção defensiva seria pelas circunstâncias porque a Ponte Preta ocupa a 17.ª posição, com 35 pontos. O Bahia, também ameaçado, está com 39, em 13.º lugar. Em tese este duelo é um confronto direto contra o rebaixamento.

Na verdade, há várias rodadas o time já tem atuado com quatro volantes, fazendo uma segunda linha na frente da defesa. Até improvisou Danilo Barcelos para fazer a proteção do lado esquerdo, onde Jeferson tem sido improvisado na lateral. Mas Danilo está suspenso e não há outro jogador com a mesma característica.

Uma alternativa seria o volante Jean Patrick, que, curiosamente, nem foi para o banco de reservas na vitória sobre o Corinthians. Mas Naldo, que seria opção na reserva, está suspenso. Patrick atuaria ao lado de Fernando Bob, Elton e Jadson, que volta de suspensão automática. Outra opção é Claudinho, que poderia fazer esta função pelo lado esquerdo. Acontece, porém, que ele não agradou nas vezes que atuou.

No ataque, o experiente Emerson Sheik cumpre suspensão e sua vaga deve ser preenchida por Léo Gamalho, um atacante que é mais de área e que prende os zagueiros lá atrás. Felipe Saraiva e Maranhão atuam pelos lados do campo, mas devem ser apenas opções no banco de reservas.

O último treino fechado está programado para esta sexta-feira. No início da noite, a delegação viajará para Salvador e uma movimentação está prevista no sábado na capital baiana.