Eduardo Baptista elogia defesa do Flu, mas lamenta empate contra o Grêmio O Fluminense ampliou o seu jejum para nove partidas sem vitórias ao empatar por 0 a 0 com o Grêmio, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em péssima fase no Brasileirão, no qual acumula uma série de sete derrotas e um empate em oito jogos, o time carioca ao menos conseguiu segurar o Grêmio, atual terceiro colocado da competição nacional, fato que fez o técnico Eduardo Baptista elogiar o desempenho do setor ofensivo da sua equipe.