Eduardo Baptista faz primeiro treino tático do ano e arma Palmeiras no 4-1-4-1

Logo no terceiro dia de trabalho da pré-temporada, o técnico Eduardo Baptista decidiu incluir um trabalho tático no treino do Palmeiras nesta quinta-feira. Na Academia de Futebol, em São Paulo, um trabalho de marcação na saída de bola do adversário contou com a presença somente de jogadores do setor de meio de campo e do ataque, em uma amostra de que o time vai usar o sistema 4-1-4-1 em 2017.

Por cerca de uma hora o treinador trabalhou com seis jogadores de linha entre os titulares e 10 entre os reservas. Mesmo em minoria, a equipe principal tinha de se movimentar para fechar os espaços na saída de bola. Eduardo Baptista orientou ativamente a atividade, interrompeu em várias ocasiões e cobrou posicionamento e atenção para cada um ter o próprio foco no adversário de que vai cuidar.

No primeiro momento, o treinador colocou como volante titular Arouca, a linha de quatro no meio de campo com Roger Guedes, Tchê Tchê, Moisés e Dudu. O ataque teve Alecsandro, depois substituído pelo paraguaio Lucas Barrios. Eduardo Baptista aos poucos promoveu mudanças no grupo titular como as entradas de Michel Bastos, Rafael Marques, Hyoran, Keno e Raphael Veiga.

No primeiro esboço tático, o técnico não pode contar com o elenco completo. Reforços como o meia venezuelano Guerra e o volante Felipe Melo, por exemplo, devem ser titular do time, porém só vão se apresentar nos próximos dias. Contratados na última quarta-feira, o lateral-direito Fabiano e o atacante Willian já estão em São Paulo para finalizar detalhes do contrato e ainda não se apresentaram ao elenco.

O Palmeiras continua concentrado para a pré-temporada até este domingo, quando os jogadores vão ganhar folga. Na próxima semana o treinador vai intensificar os trabalhos táticos para a estreia na temporada - o amistoso no dia 21 contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).