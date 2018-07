Eduardo Baptista fecha treino do Palmeiras e mantém dúvida no meio de campo

O técnico Eduardo Baptista fechou o treinamento do Palmeiras neste sábado e manteve a dúvida na escalação para o duelo contra o Novorizontino neste domingo, fora de casa, pela rodada de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.

Dono da melhor campanha no Grupo C, o time alviverde terá vantagem de fazer o duelo de volta em São Paulo, na próxima sexta-feira. Em campo, após breve aquecimento, o treinador promoveu uma movimentação tática e ensaiou cobranças de bola parada.

Após o treinamento, o elenco palmeirense almoçou na Academia de Futebol e seguiu para Novo Horizonte (SP). Para o duelo, Eduardo Baptista não contará com o zagueiro Vitor Hugo e o lateral-esquerdo Zé Roberto, suspensos.

Outra baixa é o meia Guerra, por conta de duas fraturas no nariz e uma lesão no quadril, sofridas no empate da Venezuela por 2 a 2 com o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, no último dia 23. Em compensação, o zagueiro Mina e o atacante Borja estão de volta da seleção colombiana.

A única dúvida na escalação está no meio de campo. O treinador não confirmou se começará a partida com Michel Bastos ou Róger Guedes. A tendência é que o Palmeiras entre em campo neste domingo com: Fernando Prass; Fabiano, Mina, Edu Dracena e Egídio; Felipe Melo, Tchê Tchê, Michel Bastos (Róger Guedes), Rafael Veiga e Dudu; Borja.