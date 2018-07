Eduardo Baptista lamenta derrota do Fluminense e pede fim da oscilação O técnico Eduardo Baptista não escondeu a insatisfação com a derrota do Fluminense para a Chapecoense no sábado à noite. De virada, o time carioca caiu por 3 a 2 em pleno Maracanã. Foi mais um capítulo no melancólico fim de temporada tricolor, em meio a boas vitórias, com a do fim de semana passado contra o Vasco, e derrotas inesperadas.