Eduardo Baptista testa a Ponte Preta com três volantes para partida no Sul

O técnico Eduardo Baptista preparou duas maneiras para a Ponte Preta enfrentar o Internacional, nesta quinta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade é uma variação no setor de meio de campo, armado com três volantes para reforçar a marcação ou com um meia para ser mais agressivo.

Nesta segunda-feira, o técnico armou o time com três volantes: João Vitor, Wendel e Matheus Jesus. Na semana passada tinha testado o setor com o meia Thiago Galhardo, portanto sem Matheus Jesus. É até possível que as duas fórmulas sejam utilizadas no Sul, conforme a necessidade.

Eduardo Baptista despistou sobre as suas pretensões para evitar a quarta derrota seguida do time, que se mantém com 45 pontos, mas agora caiu para a 11.ª posição. "São experiências que a gente está fazendo, justamente, para usarmos dentro das circunstâncias de jogo", justificou.

Nos últimos jogos, quem vinha atuando como meia era Maycon, que ficou fora do clube nos últimos 10 dias para servir a seleção brasileira sub-20, que fez dois amistosos contra o México. Ele só deve voltar aos treinos nesta terça-feira, em outra programação da comissão técnica. Por isso, a tendência é que fique na reserva ou nem viaje para Porto Alegre.

A outra mudança confirmada em relação ao time que perdeu para o Santos é a entrada de Breno Lopes na lateral esquerda no lugar de Reinaldo. O titular está de malas prontas para voltar ao São Paulo porque seu atestado liberatório pertence ao clube do Morumbi.

Antes de levar em casa a virada para o Santos, a Ponte Preta perdeu fora para o São Paulo (2 a 0) e Sport (1 a 0). Se não tem mais chances de brigar por vaga na Copa Libertadores, ainda espera confirmar a sua presença na Copa Sul-Americana. O último treino vai acontecer na quarta-feira. Depois a delegação embarca para a capital gaúcha.