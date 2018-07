Eduardo Baptista vê como especulação o interesse do Corinthians

Com a provável saída de Tite para a seleção brasileira, o Corinthians começa a analisar nomes de possíveis substitutos e um que aparece com força nos corredores do Parque São Jorge é o de Eduardo Baptista, treinador da Ponte Preta. Nesta terça-feira, após comandar o treinamento no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o técnico ponte-pretano falou sobre o interesse corintiano.

"Tudo é no campo da especulação. Tenho um contrato e por enquanto não tem nada. Sigo meu trabalho e o que me interessa hoje é a Ponte Preta. Estou feliz aqui, é um clube extremamente organizado, que tem uma representatividade grande no cenário nacional e você fazer um ano aqui é muito importante", disse o treinador.

Apesar da resposta que abriu a entrevista coletiva de imprensa, Eduardo Baptista foi questionado outras quatro vezes sobre uma possível ida ao Corinthians e mostrou certa irritação, deixando claro que o seu foco está no jogo desta quarta-feira, quando a Ponte Preta recebe o Atlético Paranaense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

"Não penso em nada além da Ponte Preta e do jogo de amanhã (quarta-feira). É uma partida bastante complicada, pois eles estão com os mesmos pontos que a gente. Uma vitória é muito importante para nós encostarmos no G4", afirmou Eduardo Baptista.