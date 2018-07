Eduardo Baptista viaja ao Sul com uma dúvida na Ponte Preta para pegar o Inter

Em relação ao time da Ponte Preta para enfrentar o Internacional, nesta quinta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, só existe um dúvida no meio de campo e que deve ser levada até momentos antes do confronto válido pela 35.ª rodada. O técnico Eduardo Baptista tem duas alternativas. Uma é atuar com o meia Thiago Galhardo na frente dos volantes João Vitor e Wendel. A outra é sacrificar o meia e escalar o volante Matheus Jesus, em uma opção mais defensiva.

Os jogadores fizeram mais um técnico-tático nesta terça-feira e farão o recreativo nesta quarta no gramado do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Após o almoço, a delegação segue para Porto Alegre. Com Bruno Lopes no lugar de Reinaldo na lateral esquerda, uma vez que ele está voltando ao São Paulo, a Ponte Preta está praticamente definida com: Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Antônio Carlos e Breno Lopes; João Vitor, Wendel e Thiago Galhardo (Matheus Jesus); Rhayner, William Pottker e Clayson.

Com 45 pontos, a Ponte Preta ficou quatro rodadas na 10.ª posição, mas caiu para 11.º depois de sofrer três derrotas consecutivas para São Paulo (2 a 0), Sport (2 a 0) e Santos (2 a 1). Buscar a reabilitação é o objetivo do time campineiro, que tem fraco aproveitamento fora de casa: apenas 19,75%. Só venceu dois clubes que estão na zona do rebaixamento: América-MG (1 a 0) e Santa Cruz (3 a 0).