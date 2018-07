Eduardo comemora retorno e vê evolução do Internacional no Campeonato Brasileiro

"Foi uma experiência muito boa no tempo que passei no Náutico. Mas foi muito bom o Inter ter me chamado, eu queria ter voltado. Está sendo muito bom, aqui é minha casa. (A sequência de jogos) É uma oportunidade que estava esperando, venho trabalhando para isso. Espero conseguir desempenhar bem meu trabalho", comentou o zagueiro, após o último treinamento antes da viagem a Curitiba.

Eduardo foi chamado às pressas para deixar o Náutico - que defendia por empréstimo - e retornar ao Internacional. Na última partida, o zagueiro entrou no lugar de Paulão logo no início do jogo e, com a ausência do companheiro, assumiu a titularidade para o próximo compromisso.

A última derrota do Internacional aconteceu no dia 15 de agosto diante da Chapecoense. Desde então, o time soma dois empates (São Paulo e Sport) e duas vitórias (Fortaleza, pela Copa do Brasil, e Santos). "Melhoramos bastante de uns tempos para cá, o astral mudou, foi importante para caramba. Demos um passo importante para essa longa caminhada até o final do campeonato. Precisamos continuar nesta pegada", acrescentou o zagueiro.

O Internacional se recuperou na tabela de classificação após chegar à zona de rebaixamento do Brasileirão e ocupa a 15.ª posição, com 27 pontos. Já o Atlético, adversário deste domingo, é o nono colocado com 33.

Neste sábado, o técnico Celso Roth comandou o treinamento no CT Parque Gigante e priorizou os lances de bola parada defensiva, treinando jogadas de escanteio e faltas laterais. Para a partida, o técnico deve escalar o seguinte time: Danilo Fernandes; William, Eduardo, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Seijas, Valdivia e Nico López; Aylon.