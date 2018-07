Eduardo Costa mostra confiança no elenco do Vasco Focado na disputa da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco deverá mandar a campo neste sábado uma equipe reserva para enfrentar o Ceará na abertura do Brasileirão, em Fortaleza. A decisão de Ricardo Gomes, porém, não preocupa o volante Eduardo Costa, que mostrou confiança no elenco vascaíno.