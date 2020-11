Eduardo Coudet deve trocar o Internacional pelo Celta, diz imprensa espanhola

O técnico argentino Eduardo Coudet, do Inter, pode estar perto de deixar a equipe. Segundo emissoras de rádio da Espanha, o treinador negocia com o Celta de Vigo para dirigir o time. O clube espanhol demitiu o treinador Óscar Garcia depois de empatar por 1 a 1 com o Elche, pelo Campeonato Espanhol, e se aproximar da zona de rebaixamento.

De acordo com emissoras como a Radio Vigo e a Copa, o argentino deve assumir o comando em breve. Coudet passou pelo clube como jogador entre 2002 e 2013, quando disputou 12 partidas. No último domingo, após empatar por 2 a 2 com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Inter foi questionado sobre a possibilidade de se transferir para a Espanha, mas preferiu desconversar.

"Focamos no que foi o jogo. É um clube no qual joguei e conheço bem, mais que isso não posso dizer nada. Não (teve proposta), porque o Celta tem treinador", afirmou Coudet. O argentino chegou ao Inter no início deste ano. Em 46 jogos disputados em 2020, o clube gaúcho ganhou 24 partidas, empatou 13 e perdeu nove delas. O time disputa a liderança do Campeonato Brasileiro e participa também da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Para manter o treinador, o Inter confia em uma multa rescisória. No entanto, tem pesado no ambiente uma série de divergências entre Coudet e a diretoria. O principal tema é a falta de reforços. A especulação da possível saída do treinador antecede semanas decisivas para o Inter neste mês. Na quarta-feira a equipe enfrenta o América-MG, pela Copa do Brasil, e semanas depois encara o Boca Juniors, pela Copa Libertadores.

Coudet tem 46 anos e como treinador, teve trabalhos longos no Rosário Central e no Racing. A diretoria do Inter admitiu recentemente o risco de perder Coudet. "O Coudet, antes de treinar no Brasil, tinha o mercado aberto na Europa e, com a campanha no Inter, não tenho dúvida que clubes europeus observam. Nós da direção, não recebemos nenhum comunicado de que tenha uma proposta do Celta ou qualquer outro clube pelo Coudet. Não me surpreenderia, pois ele é um dos treinadores de ponta do futebol mundial", comentou o vice-presidente do Inter, Alexandre Chaves Barcellos.