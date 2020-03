Eduardo Coudet evita falar no Gre-Nal e só focará clássico após jogo de domingo

Depois de passar por duas fases preliminares, eliminando Universidad de Chile e Deportes Tolima (Colômbia), o Internacional estreou na fase de grupos da Copa Libertadores com uma vitória por 3 a 0 sobre o Universidad Católica, do Chile, em Porto Alegre, na terça-feira. Na próxima semana, na quinta, o time terá o clássico contra o Grêmio, na casa do rival, pela segunda rodada do Grupo E, mas o técnico Eduardo Coudet não quer sabe disso por enquanto.

O argentino assegurou que não vai pensar no primeiro Gre-Nal da história da Libertadores até o final do jogo contra o Brasil de Pelotas, neste domingo, no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

"A partir de quinta-feira vamos nos preparar para o jogo de domingo. Depois, vou pensar como vai ser o outro jogo da Libertadores. Não posso pensar nele, pois temos um compromisso em casa no domingo. Iremos partida por partida. Noto um progresso. Um melhor entendimento da ideia e da forma", revelou Coudet.

O treinador revelou certa preocupação com o preparo físico de seus jogadores depois de muitos jogos decisivos em pouco tempo. Assim, é possível que uma equipe alternativa seja escalada para a partida de domingo pelo Estadual.

BRABO OU MUITO BRABO? Lindo passe de Thiago Galhardo para Paolo Guerrero, e o camisa 9 não perdoa! Coisa linda! #VamoInter #LoucoAmorColorado pic.twitter.com/SucVdvLYFp — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 4, 2020

"Minhas equipes são físicas. Para isso, temos um grupo e trabalhamos com todos da mesma maneira. Vou observar e ver as análises, se for necessário colocarei outros jogadores, como foi o caso do último jogo do Estadual. A equipe tenta jogar da mesma forma. Isso nos dá a possibilidade de ir trocando e vermos os que estão melhores. Tomara consigamos sempre jogar desta maneira, mas todos os jogos são diferentes. Mudam os adversários e os cenários. Seguimos em um processo e pensando da mesma maneira de antes do jogo (de terça-feira)", declarou.

Os jogadores do Internacional ganharam folga nesta quarta-feira e se reapresentarão nesta quinta, às 9h30. Na sexta e no sábado, as atividades serão às 17 horas.