Eduardo da Silva aparece no BID e pode estrear no Flamengo

Precisando urgentemente de uma vitória para escapar ao menos da lanterna do Campeonato Brasileiro, o Flamengo deverá contar com um reforço importante para pegar o Botafogo, domingo, às 18h30, no Maracanã. Isso porque o atacante Eduardo da Silva está regularizado junto à CBF e pode fazer a sua estreia pelo clube rubro-negro.

Eduardo, que é nascido no Brasil mas defendeu a Croácia na última Copa do Mundo e estava no Shakhtar Donetsk (Ucrânia), treina com o elenco do Flamengo desde a semana passada. Só nesta quinta, porém, é que o nome dele apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, deixando-o apto a entrar em campo pelo novo clube.

A partida diante do Botafogo, pela 12.ª rodada, vai marcar a reestreia de Vanderlei Luxemburgo, na sua quarta passagem como técnico do Flamengo. O treinador treinou o time pela primeira vez nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e não pôde contar com lateral-direito Léo, lesionado, o lateral-esquerdo André Santos e o zagueiro Erazo, ambos com situação indefinida dentro do clube.

O primeiro deles chegou a dizer que teve o seu contrato rescindido, dois dias depois de ter sido agredido por torcedores após a derrota por 4 a 0 para o Inter, domingo, no Beira-Rio, mas o clube negou que o compromisso com o atleta tenha sido encerrado. Já o defensor equatoriano está de saída da equipe da Gávea.