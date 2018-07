Eduardo da Silva festeja novas chances e exalta sequência no Flamengo

Sob o comando de Cristóvão Borges, o atacante Eduardo da Silva tem recebido mais oportunidades no time do Flamengo e considera que, com a maior sequência de jogos, pode ser cada vez mais fundamental para o time carioca neste Campeonato Brasileiro. No domingo, ele foi o autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Coritiba, fora de casa.

"Eu não vinha jogando muitos jogos. Agora estou dando um pouco de sequência e ganhando confiança", declarou o atacante, nesta segunda-feira. Com o técnico Vanderlei Luxemburgo, o jogador teve pouco espaço, sob justificativa de que não tinha ritmo de jogo, devido a algumas lesões. Mas ele garante que essa fase passou. "Estou bem fisicamente. Já joguei 90 minutos."

A saída de Alecsandro para o Palmeiras e a participação do peruano Guerrero na Copa América estão abrindo espaço para Eduardo Silva voltar a mostrar o futebol e o faro de gol que empolgou os flamenguistas na temporada passada, quando o time deu uma boa arrancada para fugir do rebaixamento.

O dia foi de treinamento leve para os titulares, que realizaram apenas um trabalho regenerativo. Os reservas, por sua vez, fizeram treinos físicos e técnicos, debaixo de forte chuva que caiu sobre o CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.