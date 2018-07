Eduardo da Silva diz realizar 'sonho' de jogar no Brasil

O atacante Eduardo da Silva foi apresentado como reforço do Flamengo na tarde desta quinta-feira, no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio. O jogador, que disputou a Copa do Mundo pela seleção da Croácia, desembarcou na cidade pela manhã e foi direto para a sede da Gávea onde assinou contrato válido por 18 meses. De lá, partiu para a apresentação oficial.

Eduardo da Silva, brasileiro naturalizado croata, estava há 15 anos na Europa e jogará pela primeira vez num clube brasileiro. "Para mim, é um grande sonho poder jogar pela primeira vez no Brasil, que tem um grande campeonato", disse o atacante, antes de enaltecer o clube carioca. "Estou feliz por estar aqui, vestir essa camisa, a de maior tradição do País, com grande história e que tem a maior torcida do mundo."

Apesar do tempo longe do futebol brasileiro - saiu do Brasil em 1999, depois de destacar-se na Taça das Favelas -, o novo camisa 23 do Flamengo garante que adaptação ao jogo não será o maior dos desafios. "Nunca joguei como profissional no Brasil, mas o que eu penso mesmo é sobre o clima, que é bem diferente", avaliou Eduardo da Silva. "O Flamengo vai jogar no Sul no domingo, com frio. E depois pode jogar no Nordeste com calor. Isso é diferente, mas vou fazer de tudo para me entrosar o mais rápido possível."

A última vez que ele entrou em campo foi no dia 23 de junho, quando a seleção croata foi eliminada da Copa do Mundo. Eduardo da Silva assegura que manteve a forma física durante o período sem jogos e que sua estreia só depende da vontade de Ney Franco. "Pode ser em uma semana, em dez dias. Vai depender do técnico e do meu rendimento nos treinos", afirmou o atacante, que será a oitava opção para o setor no elenco flamenguista - Hernane, Alecsandro, Negueba, Arthur, Igor Sartori, Nixon e Paulinho são as outras.