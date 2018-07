Eduardo da Silva e Samir voltam a desfalcar Flamengo

O Flamengo vai ter dois desfalques para o jogo contra o Criciúma, neste domingo, em São Luís, no Maranhão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Eduardo da Silva e o zagueiro Samir estão se recuperando de contusão e mais uma vez não poderão ajudar o time.

Eduardo da Silva machucou o tornozelo direito ainda na semifinal da Copa do Brasil, quando o Flamengo foi eliminado pelo Atlético-MG, há duas semanas, e, desde então, não voltou aos gramados - esse será o quarto jogo fora. Com dores na coxa direita, Samir já não atuou na última rodada do Brasileirão e segue vetado.

Por outro lado, o time conta com o retorno do paraguaio Cáceres. O volante estava a serviço da seleção de seu país e desfalcou o Flamengo nos dois últimos jogos. Agora, vira importante reforço para o técnico Vanderlei Luxemburgo.

O Flamengo inicia a rodada na 10ª colocação do Brasileirão, com 47 pontos. E, apesar de não correr risco de rebaixamento, se motiva em buscar resultados positivos nesta reta final de campeonato para encerrar a temporada com "dignidade".