Eduardo da Silva faz 1º gol pelo Flamengo e garante vitória

Eduardo da Silva marcou seu primeiro gol pelo Flamengo e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, neste domingo, no Maracanã. O resultado obtido de forma sofrida deu alívio ao time flamenguista, que deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Já a equipe pernambucana estacionou nos 21 pontos e não conseguiu se aproximar do G-4.

Os dois times apresentaram baixíssima qualidade técnica no confronto, mas o rubro-negro carioca mereceu vencer pois foi quem mostrou mais iniciativa durante todo o jogo.

O autor do gol da vitória havia estreado pelo Flamengo na última rodada, contra a Chapecoense e, durante a semana, havia mostrado ansiedade para fazer sua primeira partida no Maracanã. Eduardo entrou no decorrer do jogo e acabou fazendo um gol fundamental. "É um sonho jogar como profissional no Maracanã e conseguir fazer um gol. É uma emoção grande ainda mais diante desta torcida", disse o atacante após o jogo.

O JOGO

O primeiro tempo foi morno, com pouca ação ofensiva pelos dois lados. Os donos da casa tomavam mais iniciativa e tentavam pressionar, mas faltava qualidade no ataque para encaixar boas jogadas. O Sport se fechava em sua defesa e tentava chegar à frente em poucos contra-ataques, sem muito perigo para o gol de Paulo Victor.

Ambos os times erravam bastante, para a insatisfação dos mais de 42 mil torcedores que acompanhavam jogo no estádio, que desatinaram em vaias antes mesmo do fim da etapa inicial.

Mugni entrou no lugar de Luiz Antonio após o intervalo, e a substituição surtiu efeito. O padrão técnico do jogo seguiu bem fraco, mas o time carioca passou a pressionar mais a retranca do Sport. O jogo caminhava para terminar em empate, quando João Paulo - que vinha muito mal na partida - fez um cruzamento certeiro para Eduardo da Silva, que cabeceou firme para fazer o gol do jogo da vitória, aos 39 minutos. O atacante recém-chegado mostra que vai buscar uma vaga entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 SPORT

FLAMENGO - Paulo Victor; Léo Moura, Wallace, Marcelo e João Paulo; Cáceres, Canteros e Luiz Antonio (Mugni); Everton, Paulinho (Eduardo da Silva) e Alecsandro (Arthur). Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

SPORT - Magrão; Patric, Everton Páscoa (Ferron), Oswaldo e Renê; Rithelly, Wendel (Danilo), Ronaldo e Augusto (Zé Mario); Felipe Azevedo e Neto Baiano. Técnico - Eduardo Baptista.

GOL - Eduardo da Silva, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Wallace e Patric.

PÚBLICO - 35.583 pagantes e 42.071 presentes.

RENDA - R$ 1.151.285,00.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.